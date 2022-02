Parceria entre município e FIERN vai garantir instalação de programa de capacitação em Mossoró

O prefeito de Mossoró Allyson Bezerra firmou nesta segunda-feira (14), parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte (FIERN) para implantação de ações do Programa “Mais RN” no município de Mossoró.

Allyson destacou o interesse do Município em trabalhar em parceria com a instituição. “É fortalecendo as parcerias, apoiando o empresário, capacitando a nossa mão de obra que Mossoró se abrirá para novas oportunidades e para isso contamos com o apoio da FIERN”, afirmou.

“O Mais RN é um programa de desenvolvimento da FIERN trabalhado junto as prefeituras no intuito de melhorar o ambiente de negócios, qualidade da relação empresas e municípios com o desenvolvimento do estado. O prefeito Allyson traz nas suas demandas a qualificação profissional, através do SENAI e IEL e SESI na área de saúde. Nada melhor que o município de Mossoró desfrutar desse ambiente que existe entre Prefeitura e FIERN. Ficamos felizes com a vinda do prefeito e entendemos que vamos colher vários frutos dessa relação institucional entre Prefeitura e FIERN”, afirmou o presidente da FIERN Amaro Sales.

José Bezerra Marinho, coordenador do Mais RN, frisou que “um visita dessa é muito estimulante para o que se abre. A orientação que temos é servir à sociedade através da FIERN”, disse ele.

Também foram discutidas parcerias para qualificação da mão de obra e capacitação empresarial através do IEL e SENAI, além de parceria para captação de empresas para instalação no município.

Participaram da reunião: secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia Franklin Filgueira; vice-presidente da FIERN, Vilmar Pereira; presidente do Sindilojas Mossoró Michelson Frota; presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Mossoró (CDL) Stênio Max; Diretor da FIERN, Marcelo Rosado; presidente da Associação Comercial e Industrial (ACIM) Nilson Brasil; coordenador do Mais RN José Bezerra Marinho.