Homem é espancado até a morte no povoado de Pedrinhas, em Areia Branca

O crime foi registrado na noite desta segunda-feira (14). De acordo com informações da Polícia Militar, um desafeto teria invadido a casa da vítima, identificada apenas como “Manim”, e a golpeado na cabeça com uma chave de roda. O Samu ainda chegou a ser acionado, mas o homem já estava em óbito. O corpo foi removido para a sede do Itep, em Mossoró, onde passará por exames e será liberado para sepultamento.