MDR vai enviar a Mossoró máquina hidráulica para reforçar obras na zona rural

O município de Mossoró receberá uma máquina hidráulica-PC da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional.

A informação foi confirmada pelo superintendente da Codevasf no Rio Grande do Norte, Wellington Lopes, nesta terça-feira (15), ao prefeito de Mossoró Allyson Bezerra, na sede do órgão em Natal.

“O equipamento será de grande relevância para seguirmos trabalhando pela zona rural de Mossoró”, afirmou Allyson.

Também participou da reunião o secretário municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU), Faviano Moreira.