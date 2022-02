Jovem é morto a tiros dentro de condomínio no bairro Belo Horizonte, em Mossoró

O crime aconteceu no início da manhã desta quarta-feira (16). Mateus de Lima Soares, de 20 anos, dormia na casa da namorada, quando esta foi invadida. Ele foi levado até o estacionamento do local e morto com mais de 10 disparos de pistola ponto 40, sendo um na cabeça e o restante na região dorsal. Segundo informações de familiares, Mateus não tinha envolvimento com ilícitos. O caso será investigado pela Polícia Civil.