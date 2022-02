O prefeito de Mossoró Allyson Bezerra fortalece parceira com o Sistema Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do Rio Grande do Norte (FAERN) e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR). Nesta terça-feira (15), Allyson se reuniu com o presidente da FAERN/SENAR, Zé Vieira.

Na oportunidade, foi tratado sobre a ampliação das ações do SENAR/RN em prol do produtor rural de Mossoró, como também foi assinado o termo de cooperação para a realização de 19 cursos no primeiro trimestre como o de Operação e Manutenção de Tratores, o de Pedreiro Rural e o de Beneficiamento da Mandioca.

"Mossoró é o grande centro do Agronegócio do RN, por isso é importante oferecermos capacitações e treinamentos para a população da zona rural, como por exemplo, hoje já ofertamos cursos de Aprendizagem Rural - em parcerias com empresas - e os cursos Técnicos em Fruticultura e Zootecnia - que conta com o apoio da prefeitura", disse Zé Vieira.

“O sistema FAERN/SENAR é uma forte parceria que a Prefeitura de Mossoró tem firmada para capacitar e qualificar o trabalhador rural. Todas essas ações visam gerar mais oportunidades para o homem do campo”, afirmou o prefeito.

Também participaram do encontro o secretário municipal de Agricultura, Faviano Moreira; o diretor da Faern, Ubirajara Lopes; e os assessores técnicos da FAERN/ SENAR, Henderson Abreu e Luiz Cláudio.