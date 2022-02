Allyson e Coronel Araújo discutem ações integradas para a segurança de Mossoró

O prefeito esteve reunido com o secretário de segurança do estado, para tratar da integração das forças de segurança municipais, bem como do planejamento para realização do Mossoró Cidade Junina, um dos maiores eventos juninos do Brasil. “Buscamos ações para a integração da Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Trânsito, SAMU e Defesa Civil Municipal ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP), como também medidas de apoio e planejamento das ações de policiamento preventivo e ostensivo a realização do Mossoró Cidade Junina”, afirmou Allyson Bezerra.