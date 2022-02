Secretário diz em live que está a disposição para modelar concessão do Aeroporto de Mossoró

Durante uma live realizada na terça-feira (15), no perfil Infracast, no Instagram, o Secretário Nacional de Aviação Civil, Ronei Saggioro Glanzmann, declarou que o governo federal está à disposição para modelagem de concessão do Aeroporto Dix-huit Rosado, em Mossoró.

A live tratava da devolução do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, mas o secretário foi questionado por telespectadores sobre o terminal de Mossoró.

“Aeroporto de Mossoró, eu vi nos comentários aqui, tá no nosso radar. A secretaria está à disposição para a gente fazer uma bela modelagem lá para a concessão de Mossoró. Contem conosco”, disse ele.

A ideia seria abrir licitação para entregar a concessão do terminal à iniciativa privada, com o objetivo de atrair investimentos para ampliar, aperfeiçoar a infraestrutura e, consequentemente, promover melhorias no atendimento aos usuários.

Atualmente o aeroporto de Mossoró é administrado pela Infracea e trabalha com voos da empresa Azul Linhas Aérea, com rotas para Natal e Recife/PE.