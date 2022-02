Quando o trabalhador pode solicitar o saque digital do FGTS?

Quando o trabalhador brasileiro pode solicitar o Saque Digital do FGTS? Esta é a principal dúvida que paira nos brasileiros, que têm valores na Caixa Econômica. Agora existe meios e o objetivo deste texto é torna-los claros.

O saque digital do FGTS é um novo serviço, com mais conforto, agilidade, segurança e comodidade. Basta acessar o aplicativo do FGTS para consultar os valores já liberados e solicitar o saque, indicando uma conta de sua titularidade, de qualquer Banco.

Se o seu FGTS está bloqueado, ou você não tem direito no momento de realizar o saque, saiba que é possível realizar a antecipação de até 10 anos do saque aniversário por meio do site https://www.meusaqueaniversario.com/ ou direto no whatsapp através do link https://bityli.com/mossorohojefgts parceiro de 7 instituições financeiras inclusive a Caixa Econômica Federal.

Tudo 100% digital, sem precisar ir à uma agência. A funcionalidade está disponível desde fevereiro de 2020.





Entenda como funciona o sague

Ao acessar o Aplicativo do FGTS, o trabalhador poderá consultar os valores disponíveis para saque. Então, basta entrar em contato com um correspondente bancário através do site https://www.meusaqueaniversario.com/ ou whatsapp https://bityli.com/mossorohojefgts e solicitar o valor de até 10 anos do saque aniversário em qualquer conta bancária.



O valor é fica disponível para saque em até 40 minutos.

O trabalhador poderá ainda liberar o saldo bloqueado mesmo que já tenha realizado outras antecipações de 3, 5 ou 7 anos. Agora é possível liberar até 10 anos do saque de uma única vez. Além de acompanhar as etapas entre a solicitação e a liberação dos valores para o saque.





Fique atento as regras para antecipar até 10 anos de saque aniversário

- O saldo mínimo em conta deve ser de R$300,00 - O valor pode ser depositado em qualquer conta bancária desde que esteja no nome do titular da conta do FGTS. - O atendimento é feito via site / whatsapp e demora em torno de 30 a 40 minutos pro valor ser disponibilizado em conta.

- O trabalhador deve ter acesso ao APP do FGTS ou ao internet banking da caixa econômica (caso seja cliente).

- Trabalhadores que já efetuaram a antecipação de 3, 5 ou 7 anos com outras instituições estão autorizados a liberar o valor do FGTS. Mesmo que o saldo esteja bloqueado. O limite é o total de 10 anos de saque aniversário.





O FGTS é uma poupança forçada que o trabalhador faz e ter acesso a este dinheiro é direito dele. O valor pode ser usado para quitar dividas que estão pesando no orçamento, ou, até mesmo, para investir em um negócio próprio e empreender.

O uso do dinheiro, fruto do trabalho ao longo de vários anos, é livre, devendo seu dono movimentar estes valores que estão parados e pouco rende na mão do governo.

O caminho é através do https://www.meusaqueaniversario.com/ ou pelo whatsapp https://bityli.com/mossorohojefgts . Siga os passos, que em pouco mais de 30 minutos, vai está com seu dinheiro numa conta bancária em seu nome.