Cearense é morto a tiros na Estrada do Melão, zona rural de Mossoró

A Polícia Militar registrou mais um crime de homicídio em Mossoró, o 24ª no ano de 2022. O caso aconteceu no final da noite desta quinta (17), na Estrada do Melão, localizada na Comunidade de Pau Branco.

A vítima foi identificada como Davi Carvalho da Silva, de 36 anos, natural do município de Chorozinho/CE.

Davi foi encontrado caído ao lado de sua motocicleta. As primeiras informações davam conta de que se tratava de um acidente, mas logo foi confirmado o homicídio.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima foi morta no caminho entre a Maísa e Pau Branco, quando retornava para casa. Não há informações sobre a motivação do crime e nem sobre suspeitos.

O corpo de Davi foi removido para a sede do Itep, onde passará por exames e será liberado para sepultamento. O crime será investigado pela Delegacia de Homicídios de Mossoró.