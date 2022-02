AAPCMR pede doações de alimentos para manter suporte a pacientes em tratamento de câncer

A Associação de Apoio aos Portadores de Câncer de Mossoró e Região informou que está passando por um momento delicado.

Com a despensa vazia, sem mantimentos para a manutenção das duas casas, pede ajuda em doações para conseguir manter o suporte aos pacientes que fazem tratamento no município.

As unidades infantil e adulto recebem diariamente pacientes que realizam tratamento de câncer e ficam albergados nos dois locais, junto também com os seus acompanhantes.

Por isso, é tão importante a colaboração da população com a doação de alimentos perecíveis ou não perecíveis.

"Queremos pedir o apoio de todas as pessoas para que possam doar para a associação ao paciente com câncer, para que a gente possa manter as estruturas funcionando. Estamos precisando de cestas básicas para a manutenção das duas casas de apoio, tanto a adulto quanto a infantil", destacou a presidente da AAPCMR, Ana Clebea Nogueira.

Os alimentos que mais estão em falta são: arroz, macarrão, feijão, flocão, açúcar, massa de mingau e bolacha. As doações podem ser feitas tanto na unidade adulto (rua Pedro Velho, n° 112, Santo Antônio, em frente à loja de Lucas Pires), ou na unidade infantil (após a cervejaria bacurim).

Toda ajuda é bem-vinda neste momento.