Planos de cargos dos servidores da Uern é protocolado na Assembleia Legislativa

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte protocolou na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte (ALRN) nesta quinta-feira (17), os planos de cargos, carreiras e remuneração (PCCRs) dos servidores docentes e técnicos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern).



Elaborados por comissões próprias, compostas por representantes da reitoria, sindicatos e governo do estado, os planos buscam assegurar em lei, a carreira dos servidores da Universidade, e não representam impacto financeiro para o Estado, uma vez que os valores para a implantação dos planos já estão previstos no percentual repassado para Universidade com a autonomia financeira, conquistada em dezembro de 2021.



A implantação dos planos é uma reinvindicação antiga dos servidores da Universidade e um compromisso da governadora Fátima Bezerra. As categorias estão com os salários congelados há mais de uma década.



A reitora da Uern, Cicília Maia, agradeceu a celeridade do Governo do Estado na tramitação dos planos no âmbito do Executivo, e comemorou a chegada do documento na AL, onde será apreciado pelos deputados.



“Estamos muito perto de ver esse sonho, de décadas, concretizado. Não se trata somente reposição das perdas dos servidores da Universidade ao longo dos anos. Mais que isso, é a garantia de que o servidor da Uern tem uma carreira na instituição. Acredito muito na sua aprovação na Assembleia Legislativa. Já temos o apoio de vários deputados e acredito que receberemos o apoio dos demais, pois todo o cálculo dos percentuais da autonomia já previam a implantação dos planos e não haverá impacto financeiro para o Estado. O único impacto será reafirmar a valorização e a esperança aos nossos servidores”, afirmou a reitora Cicilia Maia.



A reitora ainda destaca a participação dos segmentos técnico, docente e discente no processo de elaboração dos documentos, ressaltando a importância da união para alcançar o objetivo comum, que é a aprovação da lei. “Ao lado do Sintauern, Aduern e DCE unimos forças e estamos construindo outro importante capítulo na história da nossa universidade”.