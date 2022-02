Presidente da ALRN parabeniza ministro Emmanoel Pereira pela posse na presidência do TST

O deputado estadual e presidente de Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, Ezequiel Ferreira (PSDB), usou o horário destinado aos oradores, nesta quinta-feira (17), para destacar, em nome de todos os parlamentares, a Moção de Congratulações ao ministro Emmanoel Pereira, que tomou posse como president do Tribunal Superior do Trabalho (TST) para o biênio 2022-2024.

“Nosso reconhecimento indelével ao ministro potiguar que sempre atuou no exercício da função pública pensando no coletivo, sempre atuando de forma firme, garantindo o pleno direito de defesa das partes. Não temos dúvida de que, como presidente, conseguirá superar todos os desafios, mantendo diálogo aberto e fraterno com as instituições democráticas, conduzindo a corte com exemplar firmeza, serenidade e transparência, baseado nos valores republicanos que o orientam. O Rio Grande do Norte reconhece a força e a vivacidade de seu nome, bem como seu legado de progresso e eficiência”, destacou o presidente Ezequiel Ferreira.

Emmanoel Pereira nasceu em Natal, é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e atuou na advocacia durante 20 anos. Durante sua trajetória, foi Conselheiro Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, vice-presidente da Comissão de Relações Internacionais, membro efetivo da Comissão de Prerrogativa para o exercício da advocacia e membro efetivo do Órgão Especial do Conselho Federal da OAB, no biênio 2000-2002.