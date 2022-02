Acidentes nas RNs 011 e 233 deixam dois mortos neste domingo, 20. O primeiro ocorreu na RN 233, perto do Hotel Olho D'Água do Milho, em Caraúbas-RN. No local, morreu Antônio Jailson (dir), de 33 anos. O segundo ocorreu na RN 011 ou estrada da Castanha, na Serra do Mel. No local, morreu Eli filho de Camela (esq) e outras 4 vítimas foram socorridas para o Hospital de Carnaubais e depois para Mossoró

Acidente na noite deste domingo, 20, envolvendo uma camioneta e uma motocicleta, deixou cinco vítimas na RN 011 que liga a Serra do Mel ao município de Carnaubais, mas conhecida como estrada da castanha.

Na camioneta trafegava o ex-vereador Vandré Leite Veras e o amigo Marcondes da Silva Medeiros, conhecido por Eli. As outras três vítimas, entre elas uma criança, estavam na motocicleta. Com o impacto, a camioneta capotou.

O acidente aconteceu precisamente na Vila Rio Grande do Sul. Eli, que estava com Vandré, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As outras 4 vítimas foram levadas para Carnaubais.

De Carnaubais, foram transferidas para o Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró. A criança, que estava com os pais na motocicleta, sofreu um corte na cabeça.

A PM foi acionada ao local e a Polícia Civil e ITEP, para periciar, levantar as primeiras informações do acidente e remover o corpo de Eli para mais exames em Mossoró.





Outro acidente

Em outro acidente envolvendo carro e moto, também com vítima fatal, ocorreu na RN 233, perto do Hotel Olho D’água Park, no início da noite deste domingo, 20.

A PM relatou que Antônio Jailson de Oliveira, de 33 anos, havia consumido álcool e quando estava voltando para casa bateu de frente num Chevete e morreu no local.

A exemplo do que ocorreu na Serra do Mel, a PM foi ao local e logo em seguida foi acionado Polícia Civil e ITEP para perícia, levantamentos e remoção do corpo para exames.