Doenças respiratórias: aprenda a diferenciar Influenza, alergia e Covid-19

Os tipos de alergias são muitos e as causas variadas, mas os sintomas são parecidos e, por vezes, podem ser confundidos com os de outras doenças como a Influenza e a Covid-19. Nesse caso, é importante ficar atento aos sinais.

O alergologista do Sistema Hapvida, Dr. Roberto Pacheco, explica que ''entender a diferença entre os quadros clínicos auxilia em todo o tratamento para combater a enfermidade. De acordo com o especialista, os indícios de cada são:

Alergias respiratórias: espirros, tosse seca, corrimento nasal, coceira nos olhos, nariz ou garganta, dor de cabeça e olhos lacrimejando.

Influenza: dor ou irritação na garganta, corrimento ou congestão nasal, tosse com catarro ou seca, dores nas articulações, febre, dor no corpo e perda de apetite.

Coronavírus: calafrios, febre, falta de ar, fadiga, dores musculares, dor de cabeça, dor de garganta, tosse seca, náuseas, diarreia e mal-estar.

''É importante ficar atento à limpeza de chão, sofás, camas e travesseiros. A presença de ácaro costuma provocar a incidência. Por isso, o ideal também é deixar o ambiente arejado. Além, claro, de manter uma alimentação adequada, boa hidratação e atividade física para melhorar a capacidade respiratória'', reforça Dr. Roberto Pacheco.

Lavar as mãos ou higienizá-las com álcool gel com frequência, usar máscaras de proteção e evitar aglomerações estão entre as principais medidas também.