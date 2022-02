Mais de 2 mil pessoas buscaram a imunização contra a covid-19 em Mossoró no final de semana

O programa “Mossoró Vacina” da Prefeitura de Mossoró, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde, conseguiu vacinar neste sábado (19) e domingo (20) 2.110 pessoas a partir de 5 anos de idade contra a Covid-19.

A vacinação está acontecendo durante todo este mês em três pontos nos fins de semana para garantir à população o acesso aos imunizantes.

De acordo com dados da coordenação de Imunizações de Mossoró, somente no sábado (19), nos três pontos de vacinação, 1.115 doses de vacinas foram aplicadas. Segundo os números, a maior procura nos dois dias foi para a Dose de Reforço (D3) com 850 doses aplicadas no sábado (19) e 744 doses aplicadas no domingo (20).

A segunda maior procura foi para as doses pediátricas de 5 a 11 anos, nos dois dias foram aplicadas 316 doses nos três locais de vacinação, UBS Maria Soares – ao lado da UPA do São Manoel, UBS Chico Costa – ao lado da UPA do Santo Antônio e Partage Shopping Mossoró.

O coordenador de Imunizações Etevaldo de Lima destacou que Mossoró está entre as cidades que mais vacinam crianças. Segundo ele, mais de 51% do público de 5 a 11 anos de idade já tomou a primeira dose do imunizante contra a Covid-19.

A vacinação contra a Covid-19 em Mossoró segue sendo disponibilizada durante a semana de segunda-feira a sexta-feira em todas as 47 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município.

Além das UBSs, pontos extras de vacinação também são montados pela Secretaria Municipal de Saúde para garantir o acesso aos imunizantes contra a Covid-19 a todos os mossoroenses.