Veja como fica o funcionamento do comércio de Mossoró durante o carnaval 2022

Faltando apenas 5 dias para o início das comemorações do carnaval no Brasil, veja como será o funcionamento do comércio na cidade de Mossoró, durante o período momesco.

Já no início do mês o Sindicato do Comércio Varejista de Mossoró (Sindilojas) divulgou a programação, para que a população pudesse se programar com antecedência.

De acordo com o calendário, o comércio local terá funcionamento normal no sábado, 26 de fevereiro, bem como na terça e quarta, dias 1º e 2 de março.

Este ano o feriado será apenas na segunda-feira de carnaval, dia 28, visto que a comemoração do Dia do Comerciário, geralmente celebrada em 30 de outubro, foi adiantada para o último dia deste mês de fevereiro.

Com isso, todo o comércio de Mossoró estará fechado na segunda, o que inclui o Partage Shopping, Oitava Mall e o Shopping Popular, que possuem funcionamento diferenciado das demais lojas.

Inclui, ainda, os principais supermercados da cidade, ficando o alerta para quem precisa adiantar suas compras.