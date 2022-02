11 corpos serão enterrados como indigentes após o carnaval, em Mossoró

O Instituto Técnico-Científico de Perícia de Mossoró (Itep) vai realizar o sepultamento de 11 corpos que estão na sede da unidade e não foram identificados. Eles serão sepultados como indigentes.

A informação foi divulgada à imprensa pela diretora do regional do Itep, Talita Pascaly. O procedimento está previsto para acontecer no mês de março, após o carnaval.

São consideradas indigentes pessoas cujos corpos foram recolhidos pelo Itep e não foram identificados oficialmente ou procurados por familiares. Geralmente são vítimas de acidentes ou mortes violentas, mas também há outros casos.

Os corpos ficam condicionados na câmara fria do órgão, à espera de uma identificação. No caso de ossadas, estas são preservadas em urnas.

De todos os corpos e ossadas os peritos recolheram amostras de DNA, podendo um familiar buscar a realização do seu parente em qualquer momento futuro.

O sepultamento é feito em parceria com a prefeitura de Mossoró e os corpos são enterrados em covas separadas e numeradas.