Cota única do IPTU deve ser paga até segunda (28) para garantir desconto de 25%

Por meio da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), a Prefeitura de Mossoró disponibiliza, até a próxima segunda-feira (28), 25% de desconto no pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) em cota única. O imposto é importante para ações, projetos e investimentos em benefício da população.

O Município também disponibilizou desconto de 5% para quitação em até três parcelas mensais e 3% para o pagamento em quatro ou mais parcelas.

Com os recursos do IPTU, o município realiza projetos, ações e faz investimentos em diversas áreas prioritárias.

"O IPTU é uma receita própria do Município que não tem destinação específica; pode ser investido em diversas áreas, como temos visto. Os recursos do IPTU podem ser devolvidos à sociedade por meio de ações da Prefeitura. E, dentre essas ações do Executivo municipal, podemos destacar saúde, educação, segurança, o lazer e a manutenção das vias públicas", explica Ivo Franklin, titular da Secretaria Municipal da Fazenda.

A população pode ter acesso à guia de pagamento do IPTU por meio do site da Prefeitura de Mossoró (prefeiturademossoro.com.br). O acesso é efetivado ao clicar na aba "contribuinte", que direciona para o Portal do Contribuinte da Sefaz.

Confira o calendário do recolhimento do IPTU 2022:

PARCELA - VENCIMENTO

Quota única/1ª quota.......................... 28/02/2022

2ª quota............................................... 31/03/2022

3ª quota .............................................. 29/04/2022

4ª quota .............................................. 31/05/2022

5ª quota .............................................. 30/06/2022

6ª quota .............................................. 29/07/2022

7ª quota .............................................. 31/08/2022

8ª quota .............................................. 29/09/2022