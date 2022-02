Novo aplicativo de mobilidade mossoroense vai garantir 100% do valor da corrida ao motorista

Na segunda-feira (21) o engenheiro e presidente do Sinduscon, Jorge do Rosário, conversou com o presidente da Associação dos Motoristas Autônomos por Aplicativo de Mossoró (AMAAM), Max Bezerra, sobre a implantação do aplicativo cooperativo Mobiee, em Mossoró.

A conversa aconteceu às 19h30, durante live semanal realizada pelo engenheiro, com o objetivo de debater pautas que envolvem temas da atualidade, como a geração de emprego e renda no município.

Max Bezerra explicou que o aplicativo cooperativo Mobiee, que acaba de ser implantado na cidade, tem justamente esse diferencial, de garantir melhor renda ao motorista, visto que a totalidade do valor cobrado pelas corridas é dele.

Atualmente, os aplicativos ficam em média com 38% do valor das corridas. “Numa chamada de R$ 7,30 o motorista fica com R$ 4,50”, comenta Max.

Desta forma o motorista deixa de ter recursos para manutenção do seu veículo e de uma vida melhor com sua família.

Com o aplicativo local, o Mobiee, outra questão estará resolvida que é o cancelamento de corridas. “Com preço da gasolina em alta, corridas distantes não compensam em face do alto desconto”, disse o dirigente.

Jorge, que além de presidente do Sinduscon é incentivador de geração de empregos, comentou que o novo aplicativo vai fortalecer a atividade, valorizar o motorista e fortalecer a economia local.

Diariamente, as corridas por aplicativo movimentam algo em torno de 100 mil reais, segundo dados da AMAAM. Com o novo aplicativo, esse dinheiro ficará na cidade.

Para Jorge, são temas como esses que precisam ser debatidos na Assembleia Legislativa e ganhar o interesse de estados e municípios para gerar incentivo.

A Mobiee entrará em atividade ainda neste mês de fevereiro.