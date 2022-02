Patrulha Maria da Penha realiza campanha educativa no combate à violência contra a mulher

A Patrulha Maria da Penha, pertencente à Guarda Civil Municipal (GCM), segue com campanhas educativas voltadas ao esclarecimento da Lei Maria da Penha. O objetivo das ações é conscientizar a população sobre a importância da denúncia em caso de violência doméstica contra a mulher. A iniciativa faz parte do plano de ações executado pelo Departamento de Educação da GCM, e é desenvolvida nas unidades públicas do município.

Nesta quarta-feira (23), a Unidade Básica de Saúde Antônio Soares Júnior, no bairro Bom Jesus, receberá as equipes da Patrulha. Já na quinta-feira (24), o encontro será realizado no CRAS do bairro Três Vinténs. Na oportunidade, serão realizadas palestras com orientações e entrega de material educativo. Em 2021, a campanha de conscientização chegou a várias regiões da cidade, inclusive na zona rural. As rodas de conversas tem como proposta informar às mulheres sobre seus direitos e aonde procurar ajuda, caso precisem.

Em um ano de atuação, a Patrulha Maria da Penha de Mossoró acompanhou 370 mulheres vítimas de violência doméstica. O trabalho consiste na fiscalização do cumprimento das medidas protetivas expedidas pelo Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Secretário de Segurança, Cledinilson Morais destaca a eficiência da Patrulha no primeiro ano de atuação no município. “O trabalho realizado pela Patrulha é extremamente importante para as vítimas. Por ter um contato direto com as equipes, as mulheres vítimas de violência se sentem mais seguras. Nosso compromisso é proteger as mulheres, promovendo o respeito e a segurança”, enfatizou.

O trabalho da Patrulha Maria da Penha acontece 24h por dia. As denúncias podem ser feitas por meio do número de emergência 153, a ligação é gratuita. A central de atendimento também conta com o número (84) 9 8631-7000, onde o denunciante poderá enviar mensagens de texto, áudio, vídeo e até mesmo a localização do fato.