Prefeito aposta na capacitação de mão de obra para gerar mais empregos. O “Mossoró Capacita” será um programa voltado a qualificação profissional, os cursos serão ofertados pela prefeitura em parceria com empresas e equipe técnica do município. O objetivo é capacitar pessoas que desejam iniciar carreiras nas áreas que o mercado mais precisa ou atualizar os conhecimentos daqueles que já trabalham nas mais diversas áreas além de encaminhar para o mercado de trabalho. “Mossoró será a cidade de maior inovação tecnológica do nosso estado, é importante dizer que a partir da conversa que nós tivemos com o Sebrae, Mossoró tem a condição de trazer empresas do pais inteiro do ramo da tecnologia e nós vamos atuar nisso”, frisou.

O prefeito Allyson Bezerra se reunirá com o Sebrae na próxima semana, para tratar de um programa de capacitação de mão de obra que atenderá várias áreas da cidade e da zona rural de Mossoró.



O “Mossoró Capacita” será um programa voltado a qualificação profissional, os cursos serão ofertados pela prefeitura em parceria com empresas e equipe técnica do município. O objetivo é capacitar pessoas que desejam iniciar carreiras nas áreas que o mercado mais precisa ou atualizar os conhecimentos daqueles que já trabalham nas mais diversas áreas além de encaminhar para o mercado de trabalho.

“Hoje nós já temos a parceria com dois cursos técnicos de zootecnia e fruticultura, voltados para zona rural de Mossoró, para os agricultores e nós vamos estar lançando nos próximos dias uma série de outros cursos de qualificação para empregar os trabalhadores”, afirmou o prefeito.

Allyson Bezera disse ainda que em conversa com empresários da construção civil, descobriu que as empresas estão com dificuldade de encontrar mão de obra capacitada para trabalhar na construção, e que por esse motivo, profissionais de outros estados estão vindo ocupar essas vagas em Mossoró. O programa Mossoró Capacita chega para suprir essa demanda por qualificação profissional.

“Mossoró será a cidade de maior inovação tecnológica do nosso estado, é importante dizer que a partir da conversa que nós tivemos com o Sebrae, Mossoró tem a condição de trazer empresas do pais inteiro do ramo da tecnologia e nós vamos atuar nisso”, frisou.

De acordo com o prefeito no início do próximos mês, Mossoró receberá a visita de José Bezerra Marinho, coordenador do Mais RN, junto com toda equipe da a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte (FIERN) para implantação de ações do Programa no município. O “Mais RN” é um programa de desenvolvimento da FIERN trabalhado junto as prefeituras no intuito de melhorar o ambiente de negócios e a qualidade da relação empresas e municípios com o desenvolvimento do estado.

“Nós temos aqui o sal, o petróleo, a fruticultura, as eólicas, uma série de atividades que movimentam a economia, e todas instituições que eu passei em Natal, reconheceram que o potencial econômico do estado do Rio Grande do Norte, passa por Mossoró e nós estamos de portas abertas para receber todas essas empresas”, declarou Allyson Bezerra.