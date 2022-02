PMM firma convênio com a UERN para garantir atendimentos ambulatoriais aos mossoroenses. Através da parceria, a Faculdade de Ciências da Saúde (FACS) e a Faculdade de Enfermagem (FAEN) irão disponibilizar aos mossoroenses acesso a consultas com especialistas e exames clínicos. Com o convênio, a Secretaria Municipal de Saúde será responsável pelo sistema de regulação para que a população possa ser encaminhada às consultas em várias especialidades médicas disponíveis na Faculdade de Medicina da Uern.

A Prefeitura de Mossoró oficializou um convênio com a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) que vai garantir atendimentos ambulatoriais à população do município.

Através da parceria, a Faculdade de Ciências da Saúde (FACS) e a Faculdade de Enfermagem (FAEN) irão disponibilizar aos mossoroenses acesso a consultas com especialistas e exames clínicos.

Com o convênio, a Secretaria Municipal de Saúde será responsável pelo sistema de regulação para que a população possa ser encaminhada às consultas em várias especialidades médicas disponíveis na Faculdade de Medicina da Uern.

“Agora, todos os atendimentos realizados na Uern serão regulados pelo município, e com isso nós vamos conseguir atender às demandas nas UBSs enviando esses pacientes para serem atendidos na Universidade, que estará disponibilizando especialistas para atenderem de forma gratuita”, ressaltou a secretária municipal de Saúde, Morgana Dantas.

A solenidade que oficializou o convênio entre a Prefeitura de Mossoró e a Uern aconteceu no Palácio da Resistência, onde a reitora Cecília Maia foi recebida pelo prefeito Allyson Bezerra e pela secretária de Saúde, Morgana Dantas.

“Nós estamos muito felizes em assinar esse convênio e temos certeza que o principal beneficiado será o povo de Mossoró, com este gesto da Prefeitura para com a nossa Universidade”, destacou a reitora da Uern Cecília Maia.

O prefeito Allyson Bezerra reforça que o convênio com a Uern na área da Saúde representa um benefício à população de Mossoró, já que a parceria irá garantir que os mossoroenses possam ter acesso a consultas gratuitas em várias especialidades médicas.

“Nós firmamos uma importante parceria que vai permitir no ambulatório da Uern consultas com especialistas para a população. Esse é mais um serviço de qualidade na área da saúde que está sendo proporcionado ao povo de Mossoró”, reforça o prefeito Allyson Bezerra.