Presidente da ALRN apresenta requerimentos para ações no município de Poço Branco

O município de Poço Branco, localizado na região do Mato Grande potiguar, motivou a apresentação de uma série de requerimentos pelo presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, deputado Ezequiel Ferreira (PSDB). As ações atingem as áreas da segurança, saneamento básico, infraestrutura e recursos hídricos.

O parlamentar solicita inicialmente o aumento do efetivo policial e melhores condições de trabalho para a Polícia Militar atuar na cidade. No mesmo setor, requer urgência na aquisição de equipamentos para a delegacia da cidade, que também atende outras cidades da região.

"Pela atual situação, os profissionais da segurança não podem trabalhar de forma eficaz e como consequência, a população sente o reflexo da ausência destes nas ruas", disse.

Na área de recursos hídricos, Ezequiel solicita a perfuração e instalação de poços artesianos nas comunidades Nova Vida, Melancia, Nova Aliança, Santa Luzia, Uberlândia e Lagoa do Boi, todas em Poço Branco.

O presidente do Legislativo demonstra preocupação com a possibilidade do município voltar a enfrentar dificuldades no abastecimento de água no futuro e ressalta os graves prejuízos que esta situação causa principalmente ao homem do campo.

Por fim, Ezequiel também encaminhou ofício a favor do recapeamento asfáltico da rodovia RN-051, que liga Poço Branco a BR-406, devido à importância da via para o deslocamento da população, e sugere a realização de um convênio entre a Prefeitura da cidade e o Governo do Estado voltado para a pavimentação e drenagem das ruas do Conjunto Novos Tempos. Para o parlamentar, iniciativas como estas também serão fundamentais para o fortalecimento da economia local, assim como implicará na imediata valorização dos imóveis da região.