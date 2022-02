Homem morre em confronto com a PM e outros dois são presos em Mossoró

A ocorrência aconteceu na Rua Castelo Branco, bairro Santo Antônio. Railton Nonato do Nascimento, de 34 anos, foi baleado no confronto e ainda chegou a ser socorrido com vida, pelos próprios policiais, para o HRTM, mas morreu ao dar entrada na unidade. De acordo com informações da PM, uma guarnição do GTO averiguava uma denúncia de que uma casa daquela rua estava servindo como ponto de venda de drogas e que naquele momento havia pessoas armadas no interior do imóvel. Chegando ao local, os policiais foram recebidos à tiros e revidaram.