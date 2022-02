Allyson e sindicato abrem oficialmente os diálogos sobre o pagamento do piso dos professores . O encontro aconteceu na tarde desta quinta-feira (24), no Palácio da Resistência, onde o Prefeito Allyson Bezerra recebeu representantes do Sindiserpum para discutir a questão. Com a apresentação das questões de ambos os lados, ficou acertado que eles voltariam a se reunir no dia 10 de março para voltar a discutir o pagamento dos 33,24% referente ao piso do magistério. Após a reunião, a diretoria do sindicato agendou uma assembleia com os professores para esta sexta-feira (25), na Estação das Artes, a partir das 14h, para decidir se irão entrar em greve.

O Prefeito Allyson Bezerra, acompanhado de secretários do município, se reuniu com representantes do sindicato dos professores de Mossoró, para discutir o pagamento do piso salarial da categoria. O encontro aconteceu na tarde desta quinta-feira (24), no Palácio da Resistência.

Na ocasião, a prefeitura apresentou as questões que envolvem o município e que dificultam o pagamento do piso neste momento. O prefeito alegou que o município já paga o valor acima do que prevê o aumento.





A presidente do Sindiserpum, Eliete Vieira da Silva, contra argumentou que mesmo diante deste quadro, os professores têm direito ao aumento, visto que está dentro do previsto no plano de cargos, carreiras e salários da categoria [Vídeo no final da matéria].

Com a apresentação das questões de ambos os lados, ficou acertado que eles voltariam a se reunir no dia 10 de março para voltar a discutir o pagamento dos 33,24% referente ao piso do magistério.

A diretoria do Sindiserpum agendou uma assembleia com os professores para esta sexta-feira (25), na Estação das Artes Eliseu Ventania, a partir das 14h, para decidir se irão entrar em greve.

O indicativo de greve já foi aprovado na semana passada e amanhã irão decidir se paralisam as atividades no município.