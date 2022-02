RN tem a 3ª menor taxa de desocupação do Nordeste, aponta o IBGE

A taxa de desocupação do RN nos meses de outubro a dezembro de 2021 ficou em 12,7%, o que significa o menor valor desde o início da pandemia de Covid-19 no primeiro trimestre de 2020.

Além disso, foi uma diminuição em relação ao trimestre anterior (14,7%). Em comparação ao mesmo trimestre de 2020, a taxa de desocupação potiguar registrou uma diminuição de quase 3 pontos percentuais.

O RN tem a 11ª maior taxa de desocupação do país, porém a 3ª menor do Nordeste. Enquanto Santa Catarina (4,3%) e Mato Grosso (5,9%) estão em melhor situação no mercado de trabalho do país, Amapá (17,5%) e Bahia (17,3%) têm os piores índices. Ademais, não houve aumento em nenhuma unidade federativa do país.

Em números absolutos, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua estima que a força de trabalho potiguar é de 1,53 milhão de pessoas, sendo 1,34 milhão de pessoas ocupadas e 194 mil desocupadas no último trimestre.

Com isso, o número de desocupados teve queda tanto na comparação com o trimestre anterior (-12,2%), quanto no mesmo período do ano passado (-17,4%).

São consideradas desocupadas as pessoas que estavam sem trabalho e que tomaram alguma providência para conseguir emprego, como entregar currículo, atender a entrevistas de emprego, inscrever-se em concurso, entre outras atitudes.

Essas pessoas estavam disponíveis para assumir o posto de trabalho naquela semana caso o tivessem encontrado, porém não obtiveram êxito.

Nível de Ocupação e Taxa de Participação no Mercado de Trabalho

No estado, dos 2,89 milhões de potiguares com 14 anos de idade ou mais, 1,34 milhão está ocupado. Isso significa que o nível de ocupação no Rio Grande do Norte é de 46,3%, um aumento de 2% em relação ao trimestre anterior.

Este indicador é a proporção de pessoas ocupadas em relação à população em idade laboral (14 anos ou mais).

A taxa de participação na força de trabalho, que mede a proporção das pessoas ocupadas e desocupadas em relação à população em idade de trabalhar, foi de 53%.

As mudanças no nível de ocupação e taxa de participação na força de trabalho não são estatisticamente relevantes e, por isso, permanecem estáveis.

Comércio e administração pública continuam com mais de 40% do pessoal ocupado no estado

Dentre os potiguares ocupados no 4º trimestre de 2021, 21,2% tinham como trabalho principal atividades relacionadas ao comércio. A participação da administração pública foi de 20,8%. Na sequência, vêm as atividades de agricultura; informação e comunicação, ambas com 10%; e indústria 8,9%.

Importante destacar o crescimento de cerca de 19 mil vagas no setor de outros serviços, saindo de 58 mil ocupados no trimestre anterior para 77 mil no 4º trimestre deste ano.

Número de trabalhadores familiares auxiliares tem maior aumento no ano

Com o incremento de 50%, aqueles que trabalharam sem remuneração ajudando a atividade econômica de membro do domicílio ou de parente tiveram, no 4º trimestre de 2021, a maior variação entre as categorias de trabalho.

As demais (empregados, empregadores e trabalhadores por conta própria) não registraram variações significativas no estado.