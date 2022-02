Auxiliar de rampa é preso com 1kg de cocaína no aeroporto de Natal

A Polícia Federal prendeu, na última quarta-feira (23), um auxiliar de rampa, de 23 anos, acusado de tráfico de drogas. A prisão aconteceu no aeroporto internacional Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal. Com o suspeito foi encontrado um quilo de cocaína escondido sob as vestes.

A ação aconteceu quando o funcionário, que é prestador de serviços de uma empresa terceirizada naquele aeroporto e que tem a função de carregar e descarregar bagagens no porão das aeronaves, chegava para trabalhar.

Ao passar pelo pórtico que dá acesso à área restrita, o alerta disparou, sendo encontrado pelos Agentes de Proteção da Aviação Civil (APACs), na sua cintura, por baixo da roupa, um pacote lacrado, afirmando ele ser apenas “pasta”.

Os policiais federais de plantão naquele terminal de passageiros foram então acionados e após testes preliminares constataram que se tratava de cocaína prensada. De imediato, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido para autuação na sede da PF, no bairro de Lagoa Nova.

Ao prestar depoimento, ele declarou ter sido contratado por um desconhecido no bairro Golandim que lhe prometeu cerca de R$ 2 mil para que levasse o pacote até o seu local de trabalho, onde posteriormente seria procurado, mas negou saber por quem e muito menos para onde seria destinada aquela “encomenda”.

Indiciado nos artigos da Lei Antidrogas, o envolvido passou por exame de corpo de delito no ITEP e se encontra custodiado na sede da PF, à disposição da Justiça.