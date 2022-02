“Não vamos permitir que essa CPI termine em pizza!”, diz Isolda Dantas. A deputada estadual, que é relatora da CPI da Arena das Dunas na ALRN, questionou a quem interessa o encerramento da CPI sem a leitura do relatório final da Comissão, que deveria ter sido lido esta semana, foi adiada para a quinta-feira, 3 de março, e depois dado por concluído nesta quinta (24). Segundo a parlamentar, o documento aponta quem são os responsáveis pelos vícios do contrato que ocasionou prejuízos aos cofres do estado.

“O que temem e a quem querem proteger os deputados que impediram a leitura e votação do relatório da CPI da Arena?!”, questionou a deputada Isolda Dantas, relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito da Arena das Dunas na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte (ALRN).

O questionamento da parlamentar veio após o adiamento da leitura do relatório final da CPI, e, em seguida, o encerramento dos trabalhos, que aconteceu nesta quinta-feira (24).

O adiamento da leitura foi ocasionado por uma consulta do deputado Getúlio Rêgo (União Brasil), suplente da comissão, acerca dos prazos dos trabalhos, afirmando que este já teria terminado em 2021.

Já nesta quinta, os parlamentares votaram por acatar o entendimento da Procuradoria e deram por encerrados os trabalhos da comissão desde o dia 7 de outubro, que seria o prazo de 60 dias para o funcionamento da CPI.

“Após um trabalho intenso de investigação realizado pela CPI da Arena, conseguimos encontrar os responsáveis pelos vícios desse contrato, pedir o seu indiciamento, e orientar como ele deve ser corrigido e renegociado”, explicou Isolda.



Segundo a deputada, “assim que tomaram conhecimento do conteúdo do relatório, a tropa de choque do Rosalbismo provocou a Procuradoria da Assembleia, alegando que o prazo da CPI já finalizou. Que ela teria encerrado dia 07 de outubro do ano passado”.

Isolda ainda lembrou que após este prazo, ocorreram reuniões públicas pautadas pelo presidente da CPI, Deputado Cel. Azevedo, e com a participação de todos os membros da Comissão.

“Não posso acreditar que eu e os Deputados Azevedo, Eliabi, Tomba, Kleber tenhamos participado dessas reuniões por má fé de alguém ou absoluto desconhecimento do regimento da Assembleia. A única conclusão a que podemos chegar é que esses Deputados agiram para impedir a leitura e votação do relatório. O deputado Getúlio, o mesmo que pediu para suspender a CPI durante a pandemia, deu agora mais uma cartada”, diz.

“A troco de quais interesses? Para proteger a quem? Isso eles terão que explicar ao povo do Rio Grande do Norte! Lutei até o fim para que o relatório fosse lido e apreciado e vou pessoalmente entregar o seu conteúdo aos órgãos competentes. Não vamos permitir que essa CPI termine em pizza!”, concluiu a deputada.