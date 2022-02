Governadora lança edital para construir sede do 12º BPM de Mossoró

A governadora Fátima Bezerra lançou o edital para construir o 12º Batalhão de Polícia Militar em Mossoró-RN, numa área doada pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, perto de onde atualmente está sendo erguido o Hospital Regional da Mulher.

Além deste batalhão em Mossoró, que está orçado em R$ 1,2 milhão, recursos alocados pelo deputado federal General Girão, está previsto a construção também do Batalhão do município de São Gonçalo do Amarante, na região da Grande Natal.

Atualmente, o 12º BPM funciona num prédio alugado às margens da BR 304, um local totalmente inadequado para o bom funcionamento do trabalho de patrulhamento e segurança dos policiais designados para executar suas funções nesta instituição.

A sede do 12º BPM será erguido numa a região (ao leste da cidade) que permite fácil mobilização da tropa para patrulhar as ruas, assim como as imediações das instituições de ensino e futuramente de saúde mais importantes do município de Mossoró-RN.

O município de Mossoró já conta com o 2º BPM, que precisa de reforma urgente, para atender o bom funcionamento do trabalho da Polícia Militar, localizado entre os bairros Nova Betânia e Aeroporto, na região Oeste da cidade de Mossoró-RN. A reforma deste prédio já foi solicitada.

No mesmo evento, a governadora Fátima Bezerra, assinou também a ordem de serviço para a reforma e recuperação do prédio onde atualmente funciona a Academia de Polícia Civil, Construção do Canil, com área de treinamento; e reforma da sede da SESED.

Em Mossoró, além da necessidade extrema da sede do 12º BPM, da reforma do 2º BPM, é preciso e é urgente construção de uma sede adequada para o ITEP e principalmente uma Central de Polícia Civil, isto porque atualmente os policiais trabalham em prédios ocupados.

Sobre construção delegacias e sede do ITEP adequadas, o Governo do Estado informou que estuda esta possibilidade dentro das condições financeiras possíveis. Aguarda, inclusive, apoio da Secretaria Nacional de Segurança para que estes projetos necessários se concretizem.

O investimento total do Governo do Estado nas obras anunciadas e que foram lançados os editais, é de R$ 4,5 milhões.