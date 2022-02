PMM injeta R$ 20 milhões na economia local com adiantamento dos salários de fevereiro

A Prefeitura de Mossoró realizou nesta sexta-feira (25) o pagamento antecipado dos salários de fevereiro dos servidores municipais.

A iniciativa injetou R$ 20 milhões na economia da cidade e reforça o compromisso do Município com os servidores e valoriza o funcionalismo público.

A Prefeitura assegurou o pagamento dos salários, de todos os adicionais, 13º salário para os aniversariantes do mês e parte dos salários atrasados decorrentes da gestão passada.

“É um compromisso e respeito com o servidor mossoroense, cumprindo rigorosamente com nosso calendário. E, neste mês de fevereiro, realizando o pagamento no período anterior ao Carnaval. Essa medida injeta R$ 20 milhões na economia da nossa cidade, recursos que vão circular no comércio local, aquecendo nossa economia, para que todos possam cumprir seus compromissos”, declarou o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra.

O chefe do Executivo Municipal também agradeceu aos servidores pela dedicação a Mossoró. “Quero aqui agradecer aos servidores pelo trabalho, compromisso, dedicação e bom serviço à nossa cidade”, finalizou.