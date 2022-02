Em ocorrências distintas, PF prende dois homens ao receberem cocaína nos correios de Parnamirim

Os dois casos foram registrados nesta quinta-feira (24), sendo um pela manhã e outro à tarde. Com o primeiro suspeito foram apreendidos 5,67 kg de cocaína. Já o segundo estava em posse de 5,73 kg da droga. O fato interessante é que as postagens das duas “encomendas” foram feitas do estado de Rondônia. Ao serem abordados, ambos afirmaram desconhecer quem seria o remetente e que não sabia que se tratava de ilícitos. Eles foram indiciados nos artigos da Lei Antidrogas, submetidos a exames de corpo de delito no ITEP e se encontram custodiados, na Superintendência da PF, à disposição da Justiça.