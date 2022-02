Covid-19: Mossoró terá dois pontos de vacinação durante o Carnaval

Os dois pontos de vacinação serão disponibilizados à população de Mossoró no sábado e domingo de Carnaval, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria Soares, localizada ao lado da UPA do São Manoel, no sábado e domingo, das 8h às 16h, e no Partage Shopping Mossoró no sábado, das 10h às 18h e no domingo das 11h às 18h. Na segunda-feira (28) e terça-feira (1º de março), devido ao ponto facultativo decretado pelo Município, não haverá vacinação. A retomada da imunização será na quarta-feira (2), a partir das 13h30, nas Unidades Básicas de Saúde.