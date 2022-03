Furto de cabos de energia deixa cidade do São Rafael sem abastecimento de água

Furto de cabos de energia tem sido frequentes nos últimos meses na região do Vale do Açu e Costa Branca do estado. Desta vez, aconteceu na cidade de São Rafael, no Oeste potiguar, onde cabos do sistema da captação da Caern foram furtados deixando a cidade sem abastecimento de água nesta segunda-feira (28).

As informações foram confirmadas pelas Caern, que já enviou equipes ao local, mas a previsão da companhia é que o reparo de toda rede só seja finalizado no fim da tarde da terça-feira (1º), com a retomada da distribuição de água.

Ainda assim após religado, o sistema tem o prazo de 72 horas para normalização do abastecimento.

Os casos de furto de cabos de energia têm sido comuns no estado, gerando prejuízos a indústrias, população, a Cosern e agora também a Caern que trabalha para restabelecer o fornecimento de água.

No último dia 03 deste mês, as forças de segurança do RN se reuniram em Mossoró para discutir soluções para furtos cabos de energia.

Veja

Segurança do RN se reúne em Mossoró para buscar soluções para furtos cabos de energia



Durante a reunião secretário da Sesed, Coronel Araújo, explicou que irá conversar pessoalmente com os comandantes das forças de segurança para tomada de decisões, e adiantou que as principais ações são para aumentar as rondas de policiamento ostensivo nas áreas afetadas, investigação por parte da polícia civil com foco diretamente em descobrir quem está fazendo os furto e quem são os receptadores que estão comprando esses fios.

De acordo com o gerente da regional Oeste da Cosern, José Gomes de Araújo, de 2021 até janeiro deste ano, foram registrado cerca de 400 furtos de condutores e os prejuízos a Cosern já somam a casa dos R$ 3 milhões.