Segurança do RN se reúne em Mossoró para buscar soluções para furtos cabos de energia

O Secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Norte, Coronel Araújo, esteve reunido nesta quinta-feira (3), na sede da OAB Mossoró, com representantes da Cosern e das forças de segurança do estado, Polícias Civil e Militar, para discutir ações a fim de coibir furtos de cabos de energia nas regiões da Costa Branca e Vale do Açu.

O crime vem ocorrendo com frequência há, pelo menos, 4 meses, deixando a população dos municípios sem energia e causando prejuízo à indústria salineira e às fazendas de camarão.

O caso mais recente foi registrado no município de Grosso, onde em menos de 15 dias, criminosos roubaram os fios de alta tensão que ficam às margens da RN litorânea Dehon Caenga e levam energia para as comunidades de Alagamar e Pernambuquinho, na zona rural do munucípio.

Na região do Vale do Açu, o problema já provocou a demissão de 42 pessoas dos armazéns de sal, diante do prejuízo que vem sendo contabilizado nos últimos 4 meses.



De acordo com o secretário da Sesed, Coronel Araújo, está sendo cobrada das forças de segurança do RN a intensificação das ações nessas áreas mais afetadas, para coibir esse tipo de crime.



“A nossa preocupação é garantir que o fornecimento de energia elétrica continue para as empresas, para as residências, para os hospitais, porque é o desenvolvimento econômico. A partir do momento que há um corte da energia decorrente do furto ou roubo de cabos elétricos é um problema para todos nós. Então nós nos reunimos na manhã de hoje aqui na sede da OAB, com as instituições de segurança pública, com a Cosern, a companhia de serviços elétricos do Rio Grande do Norte, e com os empresários e o assunto tratado foi esse”, disse.

O secretário explicou que irá conversar pessoalmente e em particular com os comandantes das forças de segurança para tomada de decisões, mas adiantou as principais ações que deverão acontecer de imediato.

“Aumentar as rondas de policiamento ostensivo nas áreas afetadas, a polícia civil fazer investigação com foco diretamente em descobrir quem está fazendo esse furto e quem está comprando, os receptadores que tão comprando esses fios, então essa soma de esforços, da Polícia Civil com a Polícia Militar, nós acreditamos que vamos diminuir esse tipo de delito na área”, completou.

Para o gerente da regional Oeste da Cosern, José Gomes de Araújo, a situação vem causando muita preocupação, visto que além do prejuízo para a Companhia, a população vem sendo afetada constantemente.

“É uma situação que está nos deixando realmente preocupados. Roubos de fios no nosso sistema sempre teve, de formas pontuais, mas do ano de 2021 pra cá essa situação se agravou e quase diariamente nós temos situações de roubos de condutores no nosso sistema. Isso nos preocupa bastante, porque isso traz bastante prejuízo, não só pra empresa, pra recompor o sistema elétrico com materiais, mas a principal preocupação nossa é o prejuízo que causa pra comunidade em geral, pra uma pessoa que precisa de energia pra um tratamento de saúde, pra aquelas pessoas que estão no hospital e correm risco de vida com a falta de energia”, diz.

Ele também lembrou o prejuízo que vem sendo causado às empresas que atuam na região, causando desemprego e impactando na economia local e do estado.

“Outro fator preocupante é a economia do estado, onde a região salineira está sendo prejuciada. Inicialmente esse roubo de condutores era concentrado aqui entre Serra Vermelha e Macau, mas isso vem se abrangendo ao longo do nosso litoral da nossa Costa Branca, desde Areia Branca até Grossos”.

Poliana Alves, assessora Jurídica da COSERN, informou que o setor jurídico está atento e trabalhando junto às forças de segurança do estado, com inquéritos policiais instaurados para coibir as ocorrências na região.