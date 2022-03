Agricultor é arrancado de casa e executado no terreiro em Caraúbas-RN

Na noite desta segunda-feira, 28, o agricultor e pecuarista José Nourivan Araújo, de 57 anos, foi arrancado de dentro de casa por vários homens armados e executado com mais de 20 tiros no terreiro em frente.

Os ataques contra a vida envolvendo pessoas de Caraúbas continuam. Na noite desta segunda-feira, 28, o agricultor e pecuarista José Nourivan Araújo, de 57 anos, foi arrancado de dentro de casa por vários homens armados e executado com mais de 20 tiros no terreiro em frente.

Esta semana que passou, no município de Bacabal, no Estado do Maranhão, o caraubense Luiz Amorim Fernandes, conhecido por Luiz da Banha, irmão do ex-prefeito Zimar Fernandes (também assassinado) foi raptado de casa por homens armados e no dia seguinte encontrado morto dentro de seu carro.

O município de Caraúbas registrou vários outros casos igualmente estranhos, onde homens armados atacam a tiros, matam e foge, como ocorreu na noite desta segunda-feira no sítio Olho D'Água da Onça. O crime contou com cerca de cinco homens fortemente armados.

Eles obrigaram as pessoas que estavam na calçada da casa a entrar em casa e ficarem deitadas no chão, enquanto arrancavam José Nourivan Araujo para a parte externa, onde o executaram com muitos tiros. Entre familiares da vítima, o clima é de medo.

O caso deve ser investigado pelo delegado Paulo Petronilo da Silva Nilo, da Delegacia de Policia de Caraúbas. O corpo da vítima foi removido para exames mais apurados na sede do ITEP em Mossoró, devendo ser liberado em seguida para velório e sepultamento.