PMM e Sindiserpum realizarão nova rodada de discussões sobre pagamento do piso

Os professores decidiram em assembleia realizada na sexta-feira (25) que não aceitam outra ideia diferente de ter o aumento de 33,24% acima dos salários que recebem. Aprovaram no mesmo dia que não sendo assim, entram em greve no dia 11 de março.

Nesta quinta-feira, dia 3, os advogados que prestam consultoria ao Sindicato dos Servidores Públicos e os procuradores do Município de Mossoró vão sentar-se à mesa para analisar as leis sobre o Plano de Cargos Carreira e Salário dos Servidores Municipais.

O objetivo central é alinhar o discurso entre os dois setores jurídicos, sobre o piso dos professores em Mossoró. Os advogados consultados pelo Poder Executivo entendem que o município já paga o piso nacional dos professores e que não precisa dar o aumento de 33,24%.

Já os professores, admitem que realmente o menor salário do professor em Mossoró é R$ 3.900,00, chegando a R$ 12 mil, porém destacam que isto é uma conquista do Plano de Cargo e Carreira dos Servidores da Educação e que o aumento é em cima do que já ganham.

O prefeito Allyson Bezerra diz que aguarda a análise apurada do jurídico, assim como um levantamento preciso do setor financeiro para falar sobre o assunto. Teme que para dar o aumento aos professores, tenha que parar todas as obras em andamento.

Em entrevista ao MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO, o secretário Frank Felisardo, do Planejamento, Orçamento e Gestão, disse que o impacto financeiro com o aumento é de aproximadamente R$ 4 milhões ao mês, ou seja, cerca de 40 milhões ao ano.

Da reunião do jurídico, vai nascer a proposta para ser discutida entre o Palácio da Resistência e o sindicato dos Servidores Públicos Municipais, em reunião já agenda para ocorrer no próximo dia 10. Nesta ocasião, as duas partes esperam poder fechar a questão.

AULAS

A Secretária de Educação de Mossoró, Hubeônia Alencar, espera poder começar as aulas na próxima segunda, dia 7 de março. São 95 escolas, 27 ônibus escolares, fardamento, merenda, entre outras providências, que estão sendo preparados para o início das aulas nesta data.