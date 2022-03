Matrículas para o curso técnico de nível médio em zootecnia começam hoje

As matrículas para o curso técnico de nível médio em zootecnia começam nesta quarta-feira (02) através da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR). Conforme o calendário, as matrículas se estendem até a segunda-feira (7).

De acordo com a SEADRU, nesta quarta-feira o horário de matriculas será das 13h às 16h. Já na quinta-feira (3) e sexta-feira (4) vai das 8h às 12h e das 14h às 17h. No sábado, o horário de matrículas será das 7h às 13h. Por fim, na segunda-feira (7) as matrículas para os aprovados podem ser realizadas das 8h às 12h e das 14h às 17h.

As matrículas serão realizadas na Secretaria Municipal de Agricultura. A matrícula é obrigatoriamente presencial. E devido ao protocolo de segurança para a Covid-19 é obrigatório o uso de máscara e o distanciamento de, no mínimo, 1,5 metro. As aulas estão programadas para ocorrerem a partir do dia 14 de março.

A lista dos aprovados foi publicada no portal eletrônico do presente processo: http://www.senar.org.br/etec/.