Mossoró retoma vacinação contra a covid-19 nas UBSs e anuncia novos pontos extras

Após uma breve pausa decorrente de pontos facultativos, a Prefeitura de Mossoró retomou a vacinação contra a Covid-19 nesta quarta-feira (2).

Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) se mobilizaram no período da tarde (das 13h às 17h) para assegurar proteção à população. Ao longo desta semana, a imunização continua para pessoas a partir dos 5 anos de idade.

A vacinação terá continuidade em todas as UBSs até sexta-feira (4). A partir de amanhã (3), o Partage Shopping funcionará como um ponto extra de vacinação ao longo de todo o mês de março.

Durante a semana e aos sábados, a vacinação no shopping acontecerá das 10h às 18h e, aos domingos, das 11h às 18h. Também amanhã, um ponto extra de vacinação estará ativo, das 8h às 16h, na Faculdade de Enfermagem do Rio Grande do Norte (FAEN).

A procura pela vacina nesta quarta-feira (2), na Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. José Fernandes de Melo, na Lagoa do Mato, foi intensa. A diretora da UBS, Joicy Gabrielly da Silva, afirmou que muita gente tem procurado a UBS principalmente para tomar a dose de reforço.

"Muita gente procurou a vacina nesta quarta-feira. Queremos reforçar que todos os dias temos aplicado vacina contra a Covid-19, exceto nos dias em que acontece a vacinação de rotina destinada às crianças”, ressalta.

A dona de casa Fernanda Maria dos Santos foi à UBS da Lagoa do Mato para tomar a dose de reforço. Ela tem comorbidades e sabe a importância de estar imunizada.

"Eu, que sou diabética e hipertensa, estou me sentindo protegida e feliz com o atendimento da equipe de saúde do Município. Vacina tem, o povo é que não está vindo tomar", declarou.