“Mutirão RN + Limpo” acontece a partir da próxima segunda (7), em Mossoró. Um coletor será instalado no Parque Municipal Professor Maurício de Oliveira, onde a população poderá realizar o descarte de materiais não mais usados como notebooks, aparelhos celulares, impressoras, acessórios de computadores, monitores, televisores, tablets, secador de cabelo, liquidificador, entre outros eletrônicos. Mossoró é o primeiro município do interior do Rio Grande do Norte a integrar o programa “RN + Limpo”.

Mossoró é o primeiro município do interior do Rio Grande do Norte que integra o programa “RN + Limpo”, com o objetivo de promover educação ambiental com ações de conscientização que buscam engajar a população e instituições para o descarte correto dos resíduos.

A coleta do lixo eletrônico no município acontecerá até a sexta-feira (11). O Parque Municipal fica localizado na avenida Dr. Almir de Almeida Castro, bairro Centro.

O programa é uma parceria da Prefeitura Municipal de Mossoró (PMM), através da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB) e do Governo do Estado do Rio Grande do Norte por meio da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN), Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA), Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte (IGARN), Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH), Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (SEEC) e as empresas Natal Reciclagem e Circular Brain.

