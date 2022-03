Mulher é encontrada morta em açude de Campo Grande; polícia prende suspeito

O corpo de Ingrid Carolinny Soares dos Santos, de 28 anos, foi encontrado no final da noite desta quinta-feira (3), dentro do açude do Padre. Ela estava desaparecida desde a quarta-feira (2), quando saiu de casa e seus familiares não tiveram mais notícias. O principal suspeito do crime é Willame Xavier do Nascimento, de 36 anos, com quem Ingrid foi vista bebendo ainda na quarta. Nas proximidades do açude, antes do corpo ser encontrado, os policiais encontraram as sandálias da vítima e uma camisa do suspeito toda rasgada, o que pode indicar que houve luta corporal. Willame foi preso.