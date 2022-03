Mulheres realizam feira e ato nas ruas no dia internacional da Mulher em Mossoró

A Marcha Mundial das Mulheres em Mossoró irá realizar uma ação política em frente ao Centro Feminista 8 de Março, no dia 08, a partir das 8h da manhã, com feira de economia feminista e solidária, dando visibilidade ao trabalho das mulheres, baseado nos princípios da agroecologia, da economia solidária, tendo a sustentabilidade da vida.



"vamos construir um espaço livre da economia que gera fome e miséria e mostrar na prática que é possível uma outra economia baseada na igualdade", diz Conceição Dantas coordenadora do Cf8. Nesse espaço de vivência, haverá ação cultural, batucada feminista e intervenção do Bloco Alô Frida.



Além da feira pela manhã, realizará também o ato em Mossoró que será às 16h30, na Praça do Pax, reunindo mulheres de diferentes movimentos e organizações sociais, entre elas, a Marcha Mundial das Mulheres, que sempre toca os principais atos do 08 de março em Mossoró.



“Esse ano de 2022 será decisivo pro Brasil. Com as eleições presidenciais chegando, nós mulheres, que sempre estivemos nas trincheiras, temos a chance de derrotar Bolsonaro, e com isso, dizermos não ao machismo, ao neoliberalismo, ao negacionismo, e de construirmos o país que queremos, que coloque a sustentabilidade da vida como prioridade”, destaca Plúvia Oliveira, militante da Marcha Mundial das Mulheres.