Secretaria de Saúde realiza campanha voltada para a saúde da mulher em Mossoró

Com o objetivo de intensificar as ações de promoção à saúde da mulher, durante todo este mês de março o setor de Atenção Básica à Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, vai desenvolver atividades dentro da campanha “Março Lilás e Amarelo”. Todas as ações visam, em especial, a prevenção e o combate ao câncer de colo de útero e endometriose.



As ações, segundo Suiann Costa, responsável técnica da Atenção Básica à Saúde da Mulher, serão desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) com Intensificação dos serviços de saúde da mulher. “As ações da campanha Março Lilás vão ser intensificadas nas unidades básicas de saúde, trabalhando a prevenção ao câncer do colo de útero”, destacou Suiann.



O câncer de colo de útero é um tumor maligno da parte inferior do útero que pode ser prevenido por exame papanicolau e por uma vacina contra o HPV. Pode não haver sintomas. Porém, em alguns casos, pode ocorrer sangramento irregular ou dor. Os tratamentos incluem cirurgia, radioterapia e quimioterapia.



Além da prevenção e combate ao câncer de colo de útero, a campanha também vai levar orientação e conscientização às mulheres sobre a endometriose, distúrbio em que o tecido que normalmente reveste o útero cresce fora do útero. Na endometriose, o tecido pode estar presente nos ovários, nas tubas uterinas ou no intestino. Os sintomas mais comuns são dor e irregularidades menstruais.



Suiann reforça que todas as equipes que atuam nas Unidades Básicas de Saúde são capacitadas para orientar e intensificar as ações de prevenção à saúde da mulher. “Nossas equipes possuem capacitação para desenvolver as ações de prevenção à saúde da mulher”, reforçou Suiann.