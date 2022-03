Confira os pontos de vacinação contra a Covid-19 em Mossoró no final de semana

A população de Mossoró terá três pontos de vacinação contra a Covid-19 à disposição neste sábado (5) e domingo (6). A campanha “Mossoró Vacina”, criada pela Prefeitura de Mossoró e desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde, vai disponibilizar duas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e mais equipes que atuarão nos dois dias no Partage Shopping Mossoró.



Como vem acontecendo nos fins de semana, as Unidades Básicas de Saúde que estarão abertas ao público para vacinação da Covid-19 são UBS Maria Soares, localizada ao lado da UPA do São Manoel, e UBS Chico Costa, localizada ao lado da UPA do Santo Antônio. Nas duas UBSs a vacinação vai acontecer no sábado e domingo, das 8h às 16h.



O terceiro ponto de vacinação será no Partage Shopping Mossoró no sábado das 10h às 18h e domingo das 11h às 18h. De acordo com a coordenação de Imunizações de Mossoró, nos três pontos serão disponibilizadas as vacinas para a população a partir de 5 anos, ou seja, estarão disponíveis: D1 (1ª Dose), D2 (2ª Dose), DPed (Dose Pediátrica) DR (Dose de Reforço ou 3ª Dose).



Coordenador de Imunizações de Mossoró, Etevaldo de Lima afirmou que ainda existe um número alto de pessoas que não completou o esquema vacinal. Segundo ele, somente crianças de 5 a 11 anos que tomou a 1ª dose da Coronavac, 3.992 estão com a 2ª dose em atraso. “É necessário que a população se conscientize para a importância de manter o esquema vacinal completo para que se possa combater a Covid-19 e reduzir o número de casos graves da doença”, reforçou Etevaldo.