“Este caminho de agressões não compensa para ninguém", diz prefeito Allyson Bezerra

“Na próxima semana, vamos chamar os 23 vereadores para sentar com nossa equipe técnica (Econômica, Planejamento, Financeira e o Sindicato dos Servidores), para fazer um debate sobre este tema do aumento de 33,24% do piso do magistério. Vamos enviar o convite para os 23 vereadores”, diz o prefeito, lembrando que qualquer proposta terá que ser aprovada na Câmara.

Em entrevista aos jornalistas Paulo Linhares, Wellington Morais e William Robson, no início da tarde deste sábado, 5, na Rádio Difusora de Mossoró, o prefeito Allyson Bezerra pediu respeito aos profissionais de educação, a gestão municipal e ao município, fazendo referência aos ataques que vem recebendo com relação ao aumento de 33,24% no piso do magistério.

“Este caminho de agressões não compensa para ninguém. O caminho é o diálogo. Se temos o caminho para seguir do diálogo, por que partir para a afronta?”, indaga o prefeito Allyson Bezerra, acrescentando que na próxima semana vai chamar os vereadores para o debate.

Allyson Bezerra observa que assim como chamou os vereadores para debater a questão da Previ, vai chamar também para debater sobre a questão da educação. “Quando terminar aqui a entrevista vou ligar para o presidente da Câmara Lawrence Amorim, fazendo este pedido para ele chamar os vereadores, todos, para acompanhar este caso”, diz.

Falando diretamente aos professores, o prefeito Allyson Bezerra lembrou de quando assumiu no início de 2021 encontrou os professores do município com suas progressões atrasadas há pelo menos 3 anos, com férias não sendo pagas conforme combinado e ele ressaltou que fez um esforço, pagou as férias e já providenciou a publicação de mais de 600 progressões.

“O professor é a mãe de todas as demais profissões que existe. Além desta questão das progressões, das férias quero também lembrar dos investimentos que estão sendo feitos para recuperar as escolas e os transportes escolares. “Vamos contratar pelo menos 400 estagiários para atuar no auxílio dos professores nas escolas”, diz o prefeito.

O prefeito pediu apoio da população e, também, dos vereadores para preservar as escolas. Lamenta o quadro de violência, instalado no município, que já ocasionaram roubos em diversas escolas do município. Teve escola que já foram roubadas várias vezes. Sobre o problema nas escolas, o prefeito Allyson Bezerra deixou claro que conversou com os diretores das escolas esta semana e pediu que não botassem problemas para debaixo do tapete. Quer os encaminhamentos para resolver, encarando todos para resolvê-los.