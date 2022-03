PM registra homicídio em Assu, Areia Branca, Mossoró e Governador Dix Sept Rosado

Em Assu, a vítima foi o pastor Roberto Faria. Em Areia Branca, a vítima foi Neguinho do Picolé ou do Xangô. Já na zona rural de Governado Dix Sept Rosado, a vítima é conhecida por Xuxu. Em Mossoró, foi morto a tiros Italo Freitas, no conjunto Indepência. Todos os casos serão investigados pela Policia Civil

A Polícia Militar foi acionada para quatro ocorrências de assassinato em quatro municípios distintos na região de Mossoró, no início da noite deste sábado, dia 5 de março.

O primeiro ocorreu na comunidade de Morada Nova, zona rural de Assu. A vítima é conhecida por Pastor Roberto Faria, da Igreja Evangélio Quadrangular. Ele foi executado a tiros por pelo menos 4 homens, que fugiram num carro.

A PM agiu rápido e prendeu o assassino em flagrante na cidade de Itajá-RN. Trata-se de Jadson Bruno Fernandes Nobrega, de 22 anos. Ele disse que matou o pastor porque este havia tentado contra sua vida. Ele acredita ter feito justiça. Ficou preso.

Em Areia Branca, a vítima também de tiros de doze é Neguinho do Picolé ou do Xangô. Ele ainda foi socorrido por uma ambulância do SAMU, mas não resistiu aos tiros.

Em Governador Dix Sept Rosado, a vítima é o jovem conhecido por Neton ou Xuxu. Ele foi baleado e morreu no Sítio Horizonte. A Polícia Militar já se encontra no local.

Em Mossoró, a vítima Italo Freitas foi morta no espetinho do pai localizado no Conjunto da Integração. Ele ainda tentou correr, mas foi alcançado e morto com tiros de pistola.

O caso de Assu, Governador e Mossoró será necessária uma equipe da Polícia Civil acompanhada com outra do ITEP periciar os locais das ocorrências.

Já no caso de Areia Branca, como ocorreu a tentativa de socorrer a vítima para o hospital local, o corpo será levado ao ITEP pela funerária, para passar por exames periciais.

Os quatro casos, serão investigados em inquérito policial conduzido pela Polícia Civil.





O quinto caso

Ao fechar esta edição, chega a informação de que desconhecidos abriram fogo e mataram Daniel da Silva Ferreira, o Nandim, de 24 anos, na cidade de Paraú. A PM está no local, aguardando uma equipe de perícia de Mossoró para iniciar as investigações do caso. Nandim já havia sido preso algumas vezes.