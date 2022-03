"Eu peguei ele de vacilo e torei", confessa o assassino do pastor evangélico em Assu

Num depoimento controverso, o assassino confesso, conhecido por Jadinho, do município de Itajá, disse que o pastor havia tentado mata-lo. O fato é que o pastor foi executado quando retornava de Mossoró, onde esteve na DP de Plantão . Ele foi arrancado de dentro do carro e executado por quatro pessoas, crime este confessado por Jadinho após ter sido preso em flagrante pela Polícia Militar e conduzido a DP de Plantão, em Mossoró

Jadson Bruno Fernandes da Nóbrega, o Jadinho, de 22 anos, conta em detalhes na Delegacia de Plantão de Mossoró (versão dele), como e porque matou o pastor Roberto Farias, na noite deste sábado, 5, na comunidade de Morada Nova, zona rural do município de Assu-RN.

Jadinho diz que estava com outros três “amigos”, que são do Alto do Rodrigues, bebendo e decidiram matar o pastor porque este teria tentado contra a vida dele. Teria matado o pastor para se defender. A versão do assassino, preso em flagrante pela PM, causou surpresa e indignação em Assu.

É que o pastor Roberto Farias, da Igreja Evangélio Quadrangular, era muito querido município, tanto na cidade como na zona rural, pelo trabalho social que realizava, ajudando as famílias mais carentes distribuindo cestas básicas e aconselhando-as para viver sem atritos em sociedade.

A morte do pastor deixou a comunidade assuense de luto. Diferente deste cenário, o depoimento do assassino trilha por outro caminho. Aponta o pastor como uma figura que ameaça, chegando a colocar a vida dele, do assassino, em risco.

"Ele chegou lá dando uma de pastor e querendo informações minha. Mesmo na hora que eu ia saindo pra fora. Queriam botar eu dentro do carro. Eu sentei no chão e disse: "não vou não". Mas eles queriam matar eu, esse pastor, ai hoje eu peguei ele de vacilo e torei", confessa.

Ele contou na Delegacia de Plantão, em Mossoró, onde foi autuado em flagrante por homicídio qualificado, que aproveitou o momento que o evangélico retornava da Delegacia em Mossoró para, obriga-lo a descer do carro e matá-lo, com ajuda de outros três comparsas.

A confissão de Jadinho foi gravada em vídeo e divulgado no Stories do site O Câmera.Não disse os nomes dos comparsas e nem o que fez com as armas do crime. O caso deve ser investigado pela DP de Assu.