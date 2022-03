Mossoró terá retomada de aulas presenciais em 86 escolas nesta segunda-feira

Em outras oito unidades, a Secretaria Hubeônia Alencar disse que precisou contratar obras e ainda não foram entregues pelas empresas. Numa escola, as aulas presenciais não vão iniciar devido ao fato de ter sido roubada durante o carnaval. Levaram até parte da rede elétrica. São mais de 20 mil alunos matriculados em 95 escolas do município

As aulas presenciais serão iniciadas nesta segunda-feira, dia 7, em Mossoró, em 86 escolas, e remotas em 9, segundo informou a secretária municipal de Educação Hubeônia Alencar.

Ao todo, são mais de 20 mil alunos que estão voltando a assistir aulas presenciais depois de mais de dois anos de aulas remotas, ministradas e assistidas com dificuldades.

A secretaria explicou que em 8 escolas não havia condições físicas das aulas serem ministradas e por esta razão foram contratados serviços para restaurar estes prédios.

Na Escola Maurício Fernandes da Silva, instalada na Leste Oeste, as aulas não vão iniciar presencialmente porque aconteceram dois roubos nesta escola.

Além de precisar repor os equipamentos e insumos roubados durante o período de Carnaval, o município também vai contratar empresa para fazer um muro nesta unidade.

Sobre esta escola em especial, a secretária Hubeônia Alencar disse que “tão logo os serviços forem sendo realizados, vamos retornando as aulas presenciais”, explica a secretária.

Em contato com o MH, a secretária se mostrou muito preocupada com o quadro de roubos nas escolas. Citou o caso da Escola do Hipólito, da Creche a Estrada da Raiz, entre outras. Destas escolas, apenas a Escola Maurício Fernandes ainda não repôs tudo que foi roubado.

O prefeito Allyson Bezerra também se mostrou preocupado com o quadro, em reunião realizada com os diretores das escolas, e pede ajuda da população para proteger as escolas, preservar os prédios, que é um patrimônio de todos.





Ainda em reunião com os diretores, o prefeito ressaltou que não quer problemas debaixo de tapete. Pediu que os diretores encarem os problemas de frente, buscando soluções junto com a Secretaria de Educação e o próprio Palácio da Resistência.

Nesta segunda-feira, 7, o prefeito Allyson Bezerra disse que vai acompanhar o tão sonhado retorno as aulas da Escola Municipal Antônio Fagundes, no bairro Aeroporto.

Também pretende visitar as instalações da Unidade de Educação Infantil Eva Maria, no bairro Aeroporto II. Em entrevista a Difusora, o prefeito pediu empenho da educação.

Acrescentou que que a Secretaria de Educação está contratando 400 estagiários para ajudar os professores nas escolas nas aulas aos alunos que precisa de apoio especiais.

Sobre a possibilidade de greve, o prefeito disse que está dialogando com o representante dos professores e espera compreensão para que não ocorra grave.

A próxima reunião será no dia 10, momento que o Poder Executivo vai sentar novamente com os professores e decidir o que fazer sobre o aumento de 33,23% no piso do magistério.

Já ocorreram 3 reuniões. A primeira, no Palácio da Resistência. A segunda entre com o jurídico e a terceira com o econômico. Segundo os procuradores do município, a legislação não obriga o Executivo a conceder o aumento, pois os professores já ganham o piso. E mesmo que obrigasse, dificilmente será encontrado como remover mais de R$ 40 milhões no orçamento do município para garantir este aumento encima dos valores que os professores já recebem.

Sobre o roubo na escola

TRABALHANDO PELA EDUCAÇÃO DE MOSSORÓ

A Secretaria Municipal de Educação informa que a Escola Municipal Maurício Fernandes (antigo Colégio Evangélico) retornará na próxima segunda-feira (07), com aulas remotas. As aulas presenciais não serão possíveis no momento em razão de dois arrombamentos ocorridos recentemente na unidade, sendo o último dele durante o carnaval. Foram furtados computadores e outros equipamentos de informática, utensílios de cozinha, botijão de gás, instrumentos musicais e caixas de som, além da fiação elétrica - comprometendo totalmente o funcionamento e portanto o início das aulas presenciais. O muro da escola foi danificado e as salas foram reviradas.

Ciente dos arrombamentos, a direção da escola adotou as medidas cabíveis junto à Polícia Civil, realizando Boletim de Ocorrência (BO). O primeiro caso aconteceu dia 20 de fevereiro e o segundo dia 1º de março.

A Prefeitura já iniciou o processo de reposição dos equipamentos e da nova instalação elétrica. O município reforça que está trabalhando para resolver os problemas da unidade o mais rápido possível cumprindo todos os trâmites legais no que tange a aquisição de novos equipamentos. Em razão disso, os alunos da unidade seguirão com aulas on-line.

Mossoró-RN, 5 de março de 2022

Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Comunicação