Pós-covid: sintomas não tratados podem se tornar irreversíveis

Uma parte significativa dos pacientes que tiveram a covid-19 relatam um conjunto de problemas de saúde, recorrentes ou contínuos, depois do período de 14 dias desde o início dos primeiros sintomas. O comprometimento do olfato e a tosse seca são alguns dos exemplos de sequelas declaradas por essa população afetada.

De acordo com pesquisadores da Penn State College of Medicine, nos Estados Unidos, mais da metade dos 236 milhões de pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus em todo o mundo deverão ter manifestações clínicas até seis meses após a recuperação.

A pesquisa, publicada no periódico “JAMA“, enfatiza que o cansaço, a dificuldade em respirar, a dor no peito, as dores nas articulações e a perda do paladar também persistem logo em seguida da ausência do vírus.

O otorrinolaringologista do Sistema Hapvida, Dr. Pedro Cavalcanti, explica que ''existem algumas fases da infecção pelo SARS-CoV-2. Temos a primeira chamada de replicação viral quando o indivíduo tem os primeiros sintomas. Em seguida, de 7 a 14 dias, temos a segunda considerada como a inflamatória, que é quando o vírus não está mais no organismo, mas ele gera uma cascata inflamatória que pode causar muitos problemas''.

No geral, as consequências podem ser de natureza hematológica, cardiológica, neurológica, dermatológica ou psicológica. De forma persistente, essa síndrome, chamada em inglês de Long COVID ou Late COVID (covid longa ou covid tardia), tem afetado a qualidade de vida de milhares de indivíduos.

O especialista alerta que ''é importante procurar um médico para início do tratamento e acompanhamento regular. A lavagem nasal com soro fisiológico, uma boa alimentação, manter-se hidratado e ter boas noites de sono, são cuidados necessários''.