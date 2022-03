Aulas presenciais são retomadas nas escolas da rede municipal de Mossoró

Seguindo o calendário aprovado pelo Conselho Municipal de Educação (CME), as escolas da rede municipal de ensino retomaram as atividades presenciais nesta segunda-feira (7).

A Secretaria Municipal de Educação assegura que o retorno presencial de todas as atividades nas escolas do município obedece rigorosamente aos protocolos de biossegurança no combate à Covid-19.

Para a secretária municipal de Educação, Hubeônia Alencar, o retorno das aulas presenciais representa uma nova etapa após o período em que todas as atividades vinham acontecendo de forma remota. “Estamos hoje cumprindo com o que planejamos junto ao Conselho Municipal de Educação, iniciando as aulas presenciais na maioria das escolas do município”, destacou Hubeônia.

Na manhã de hoje (7), a secretária Hubeônia e o prefeito Allyson Bezerra acompanharam o início das aulas presenciais na Escola Municipal Antônio Fagundes, localizada no bairro Aeroporto. A unidade foi uma das escolas que passaram por reforma em sua estrutura física e retomou as atividades totalmente estruturada.

Durante a visita feita à Escola Antônio Fagundes, o prefeito Allyson Bezerra destacou as obras de reforma e restauração que foram feitas e ainda estão acontecendo em algumas unidades.

Segundo o prefeito, nove unidades ainda estão passando por reforma e reestruturação, porém adiantou que no prazo máximo de 60 dias as atividades presenciais também serão normalizadas nessas unidades.

“Hoje, 86 unidades, entre escolas e creches, estão retomando suas atividades presenciais. Algumas escolas e creches não tinham condições de receber os alunos, mas, numa verdadeira força-tarefa, conseguimos estruturar essas unidades e hoje estamos aqui acompanhando o início das aulas presenciais proporcionando aos alunos, professores e demais profissionais unidades adequadas para atender à população de Mossoró”, ressaltou Allyson Bezerra.

Todas as unidades de educação do município que retomaram as atividades presenciais na manhã de hoje estão obedecendo aos critérios de biossegurança no combate à Covid-19. As escolas e creches estão disponibilizando álcool em gel, máscaras extras, entre outros protocolos.

“Nós estamos retornando hoje e assegurando aos pais dos alunos que a escola está totalmente estruturada para receber os alunos obedecendo a todos os protocolos sanitários”, acrescentou a diretora Rita Fonseca, da Escola Municipal Antônio Fagundes.