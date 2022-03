Vacinação contra a Covid-19 em Mossoró ganha mais três pontos extras

A campanha “Mossoró Vacina”, da Prefeitura de Mossoró, desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde, disponibiliza três pontos extras de vacinação contra a Covid-19 durante esta semana, além de todas as 47 Unidades Básicas de Saúde (SMS). Os pontos extras, são: Partage Shopping Mossoró, UnP e Faculdade de Enfermagem da Uern (FAEN).



Nas 47 UBSs, a vacinação acontece desta segunda-feira (7) até a sexta-feira (11), das 7h às 11h e das 13h às 17h. No Partage Shopping Mossoró a vacinação acontece até sexta-feira, das 10h às 18h. Nesta terça (8) e quarta-feira (9), a Universidade Potiguar (UnP) estará vacinando a população no horário das 8h às 18h e a Faculdade de Enfermagem da Uern está disponibilizando vacinando a população das 8h às 16h.



Em todos os pontos estão disponíveis a vacinação para grupos a partir de 5 anos de idade 1ª Dose (D1), 2ª Dose (D2), Dose Pediátrica (DPed) e Dose de Reforço (D3). Segundo o coordenador de Imunizações Etevaldo de Lima, ainda há muitos mossoroenses que não completaram o esquema vacinal.



PONTOS DE VACINAÇÃO ATÉ SEXTA-FEIRA EM MOSSORÓ:



Todas as UBSs – segunda a sexta-feira das 7h às 11h e das 13h às 17h;



Partage Shopping Mossoró – segunda a sexta-feira das 10h às 18h;



UnP – terça-feira e quarta-feira das 8h às 18h;



Faculdade de Enfermagem da Uern – quinta-feira das 8h às 16h.